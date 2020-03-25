Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нигерия сделала крупную скидку на свою нефть - СМИ

Комментариев: 1
Нигерия не делала столь крупных скидок на свою нефть даже во время кризиса в 2008 году.
Предложение Нигерии может ударить по нефтяному рынку
Предложение Нигерии может ударить по нефтяному рынку
depositphotos.com

Нигерия предложила крупную скидку на свою нефть, сообщает во вторник, 24 марта, агентство Bloomberg.

Читай также: В Украине начал разгрузку третий танкер с нефтью для Беларуси

По данным издания, нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с поставкой в апреле со скидкой более чем в $3 за баррель по отношению к Brent. Отмечается, что даже на пике кризиса 2008-2009 годов ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.

Добываемая в Нигерии нефть конкурентоспособна, так как содержит мало тяжелых примесей, включая серу, и затраты на ее переработку минимальные по сравнению даже с затратами на ближневосточные сорта.

Также Bloomberg напоминает, что власти Нигерии объявили о планах увеличения добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.

Нигерия является 13-й в мире по объемам производства нефти. В январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти. 

Напомним, нефть впервые за сто лет стала дешевле угля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: нефть, Нигерия, цены на нефть, цена на нефть, добыча нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
CCS    25.03.2020, 11:59
Оценка:  0
CCS
Тільки в Україні щось пальне не дуже дешевшає...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь