Нигерия сделала крупную скидку на свою нефть - СМИ

Нигерия не делала столь крупных скидок на свою нефть даже во время кризиса в 2008 году.

Нигерия предложила крупную скидку на свою нефть, сообщает во вторник, 24 марта, агентство Bloomberg.

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По данным издания, нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с поставкой в апреле со скидкой более чем в $3 за баррель по отношению к Brent. Отмечается, что даже на пике кризиса 2008-2009 годов ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.

Добываемая в Нигерии нефть конкурентоспособна, так как содержит мало тяжелых примесей, включая серу, и затраты на ее переработку минимальные по сравнению даже с затратами на ближневосточные сорта.

Также Bloomberg напоминает, что власти Нигерии объявили о планах увеличения добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.

Нигерия является 13-й в мире по объемам производства нефти. В январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти.

Напомним, нефть впервые за сто лет стала дешевле угля.

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