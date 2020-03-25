Украина опустилась в рейтинге производителей стали

По итогам января-февраля Украина увеличила производство стали на 0,4% – до 3,553 млн тонн.

В феврале 64 страны, входящие в рейтинг, увеличили выплавку стали на 2,8% – до 143,3 млн тонн depositphotos.com

Украинские металлурги в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года увеличили производство стали на 1,2% – до 1,71 млн тонн. Но этого результат не хватило, чтобы удержать позиции в мировом рейтинге производителей этой продукции. Украина потеряла одно место и заняла 13 позицию, сообщила накануне Всемирная ассоциация производителей стали.

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По итогам февраля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 74,8 млн тонн (рост на 5% к февралю 2019 года). Далее следуют: Индия (9,56 млн тонн, +1,5%), Япония (7,9 млн тонн, +2,2%), США (7,2 млн тонн, +3%), Россия (5,6 млн тонн, -2,3%), Южная Корея (5,4 млн тонн, +2,1%), Германия (2,9 млн тонн, -12%), Турция (2,85 млн тонн, +8,2%), Иран (2,71 млн тонн, +34,3%), Бразилия (2,7 млн тонн, -1,3%), Италия (2 млн тонн, +0,1%), Вьетнам (1,78 млн тонн, +24,4%).

В целом в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг, увеличили производство стали на 2,8% – до 143,3 млн тонн.

По итогам января-февраля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,4% – до 3,553 млн тонн.

Напомним, в мире резко упало автопроизводство.

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