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Милованов предлагает взять деньги на борьбу с коронавирусом у бывших собственников банков

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Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у бывших владельцев обанкротившихся банков, считает экс-министр.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Взять средства на борьбу с коронавирусом можно у бывших собственников обанкротившихся и национализированных банков. Об этом заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у бывших владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривень. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более $5 млрд. А есть десятки других банков”, - написал Милованов.

Милованов считает, что деньги с олигархов можно взыскать с помощью судов и других органов власти.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Кабмин согласовал с МВФ закон, запрещающий возврат банков экс-владельцам.

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Теги: Карантин, коронавирус, Милованов
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