В банки везут наличные доллары - НБУ
Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину.
В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что за последнее время население активизировалось и начало скупать доллары в банках, что привело к дефициту наличной инвалюты.
Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.
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