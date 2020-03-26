В банки везут наличные доллары - НБУ

Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину.

В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар depositphotos.com

В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за последнее время население активизировалось и начало скупать доллары в банках, что привело к дефициту наличной инвалюты.

Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.

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