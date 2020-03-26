Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В банки везут наличные доллары - НБУ

Комментариев: 0
Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину.
В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар
В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар
depositphotos.com

В украинские банки в ближайшее время будет доставлен наличный доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за последнее время население активизировалось и начало скупать доллары в банках, что привело к дефициту наличной инвалюты. 

Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: НБУ, наличный доллар, доллар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь