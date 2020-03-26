Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рост наличного доллара замедлился

Комментариев: 0
Наличный курс американской валюты в продаже не изменился, а в покупке подорожал на 11 копеек.
Доллар замедлил рост
Доллар замедлил рост
пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков замедлил рост в среду, 25 марта, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курс валют на 25.03.2020: Гривна возвращает позиции

Так, курс продажи наличного доллара сохранился на уровне 28,34UAH/USD, курс покупки вырос на 11 коп. до 27,60 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14 коп. до 29,51 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4 коп. до 30,52 UAH/EUR.

Отметим, накануне Нацбанк впервые с 10 марта не проводил интервенции на межбанке по продаже валюты.

Напомним, Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь