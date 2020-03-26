Рост наличного доллара замедлился

Наличный курс американской валюты в продаже не изменился, а в покупке подорожал на 11 копеек.

Курс доллара в обменниках киевских банков замедлил рост в среду, 25 марта, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара сохранился на уровне 28,34UAH/USD, курс покупки вырос на 11 коп. до 27,60 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14 коп. до 29,51 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4 коп. до 30,52 UAH/EUR.

Отметим, накануне Нацбанк впервые с 10 марта не проводил интервенции на межбанке по продаже валюты.

Напомним, Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов.

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