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В Украине создают открытую платформу для поиска решений экономических проблем

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Платформа будет нацелена поиск решений проблем, которые возникнут в украинской экономике.
В Украине будут создавать открытую платформу для поиска решений экономических проблем
В Украине будут создавать открытую платформу для поиска решений экономических проблем
depositphotos.com

В Украине будут создавать открытую платформу для поиска решений экономических проблем. Над платформой будут работать представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

“Сегодня я провел видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма“, - написал Шмыгаль.

Платформа будет нацелена поиск решений проблем, которые возникнут в украинской экономике. 

“Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы“, – говорит глава правительства.

Напомним, Милованов предлагает взять деньги на борьбу с коронавирусом у бывших собственников банков.

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Теги: Карантин, экономический кризис, Коронавирус, Шмыгаль
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Комментариев (1)
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киевлянин  (аноним)  25.03.2020, 13:26
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