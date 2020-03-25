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"Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт

Комментариев: 2
Дефицита спирта в Украине не будет.
ГП "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт
ГП "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт
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ГП “Укрспирт“ не будет поднимать цены на спирт. Об этом сообщил и.о. главы “Укрспирт“ Сергей Блескун, сообщает пресс-служба госпредприятия.

“Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в “Укрспирте“ приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода“, - подчеркнул Блескун.

Блескун также рассказал, что все заводы “Укрспирта“ за сутки могут производить 26 тысяч декалитров в сутки. Этого достаточно, чтобы в условиях распространения коронавируса в спирте Украина не нуждалась. 

Напомним, Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19.

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Теги: Укрспирт, спирт, Коронавирус, Карантин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.03.2020, 14:43
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гость
Будем бухать самогон, как-то так, в период кризиса. А вы пейте ваше зелье.
Шандор    25.03.2020, 14:31
Оценка:  0
Шандор
Всё, цээвыропэйци могут спать спокойно.
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