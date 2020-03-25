Дефицита спирта в Украине не будет.

ГП “Укрспирт“ не будет поднимать цены на спирт. Об этом сообщил и.о. главы “Укрспирт“ Сергей Блескун, сообщает пресс-служба госпредприятия.

“Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в “Укрспирте“ приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода“, - подчеркнул Блескун.

Блескун также рассказал, что все заводы “Укрспирта“ за сутки могут производить 26 тысяч декалитров в сутки. Этого достаточно, чтобы в условиях распространения коронавируса в спирте Украина не нуждалась.

Напомним, Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19.

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