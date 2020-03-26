Пособие по безработице планируют начислять с первого дня регистрации в службе занятости
Пособие по безработице будут начислять с первого дня регистрации в службе занятости. Раньше нужно было ждать восьмого дня для начала выплат. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
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Пособие будут выплачивать, не ориентируясь на наличие или отсутствие подходящей работы. Такие нововведения будут действовать пока в стране продолжается карантин.
Также выплачивать помощь будут без привязки к посещению центра занятости.
Стоит отметить, что теперь статус безработного можно получить онлайн, для этого нужно заполнить специальную форму. Однако, когда карантин завершиться, необходимо будет посетить центр занятости и подать все документы.
Как отмечают в центре занятости, принятие нормативных документов с указанными инициативами ожидается на ближайшем заседании Правительства.
Напомним, в Украине растет количество безработных.
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