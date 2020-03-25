Экономика мира и Украины может быстро восстановиться после кризиса - ЕБРР

Ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов считает, что мягкого кризиса ожидать не стоит, однако экономист предполагает, что к концу 2020 года экономическая ситуация в мире будет лучше, чем сегодня.

Европейский банк реконструкции и развития считает, что мир может быстро восстановиться после завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов в интервью “Европейской правде“.

“Очень важно, что детерминанты (факторы), обеспечившие рост как мировой, так и украинской экономики, до кризиса были достаточно надежными. Они в состоянии обеспечить быстрое восстановление экономики и после завершения нынешнего кризиса“, — заявил экономист.

Богов считает, что мягкого кризиса ожидать не стоит, однако экономист предполагает, что к концу 2020 года экономическая ситуация в мире будет лучше, чем сегодня.

“Исходя из того, что нам известно сейчас, можно сделать достаточно пессимистичный прогноз — спад будет измеряться двузначными цифрами. Впрочем, вполне вероятно, что итоговый показатель по итогам года будет намного лучше результата первого полугодия“, — сказал он.

Эксперт убежден, что правительства должны обеспечить поддержку предприятий, которые больше всего могут пострадать из-за кризиса.

“Основная задача правительств во всем мире заключается в сохранении “жизни“ предприятий, страдающих от кризиса, а также в сохранении покупательной способности населения. Это позволит по окончании кризиса быстро возобновить нормальные производство и потребление. Перед правительствами сейчас стоит две ключевые задачи. С одной стороны, меры стимулирования бизнеса должны облегчить бремя предприятий, поддержать их активность, и в итоге сохранить рабочие места“, — отмечает Богов.

Напомним, в Украине создают Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн.

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