Индекс Dow Jones показал рекордный рост за 87 лет

Индекс Dow Jones взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта – это рекордный с 1933 года однодневный рост в процентном отношении.

Американский индекс Dow Jones накануне показал рекордный с 1933 года однодневный рост в процентном отношении, после того как американские законодатели сообщили, что близки к соглашению о масштабном пакете мер поддержки экономики, призванном смягчить последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters в среду, 25 марта.

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Отмечается, что индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% до 20.704,91 пункта, S&P 500 подскочил на 9,38% до 2.447,33 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 8,12% до 7.417,86 пункта.

Экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу сообщил, что власти США планируют выделить до $6 трлн на борьбу с пандемией коронавируса. Пакет предусматривает выделение $4 трлн в форме помощи из Федерального резерва, $2 трлн составит прямая помощь. Она будет включать выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Настроения на рынке также улучшились после того, как Трамп сообщил в понедельник, что думает над тем, как восстановить функционирование экономики страны после истечения 15-дневных ограничений на следующей неделе, даже несмотря на то, что коронавирус продолжает быстро распространяться, а больницы готовятся к большому количеству смертей из-за инфекции.

Акции Boeing подскочили почти на 21% после того, как глава авиапроизводителя Дэвид Калхун сообщил, что компания все еще ожидает возобновления полетов самолетов 737 MAX к середине года.

Напомним, ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики.

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