Большинство украинцев имеют деньги только на месяц карантина - опрос

У большинства украинцев не хватит финансовых ресурсов, чтобы пережить более месяца карантина, а 6,9% опрошенных имеют сбережения только на несколько дней.

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. facebook.com

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.

Читай также: Пособие по безработице планируют начислять с первого дня регистрации в службе занятости

В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.

Особенно сложная ситуация на востоке и юге Украины, где денег хватит не более чем на четыре недели у 68% и 62,5% респондентов соответственно.

Ситуация выглядит лучше в Западной Украине и в Киеве. Там более половины респондентов смогут пережить карантин более четырех недель. В частности, на 1-2 месяца ресурсов хватит у 30% жителей западных областей и у 17,1% киевлян.