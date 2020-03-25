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Большинство украинцев имеют деньги только на месяц карантина - опрос

Комментариев: 7
У большинства украинцев не хватит финансовых ресурсов, чтобы пережить более месяца карантина, а 6,9% опрошенных имеют сбережения только на несколько дней.
В условиях жесткого карантина у 57% украинцев не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели.
В условиях жесткого карантина у 57% украинцев не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели.
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В условиях жесткого карантина у 57% украинцев не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.

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В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.

Особенно сложная ситуация на востоке и юге Украины, где денег хватит не более чем на четыре недели у 68% и 62,5% респондентов соответственно.

Ситуация выглядит лучше в Западной Украине и в Киеве. Там более половины респондентов смогут пережить карантин более четырех недель. В частности, на 1-2 месяца ресурсов хватит у 30% жителей западных областей и у 17,1% киевлян.

 facebook.com/gradus.apps

Напомним, в Украине создают открытую платформу для поиска решений экономических проблем.

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Теги: вирусы, соцопросы, Вирус, деньги, заболевание, болезнь, украинцы, заболевания, опрос, карантин, опросы, соцопрос, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (7)
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WTF2wtf    25.03.2020, 19:15
Оценка:  +5
WTF2wtf
Причины другие, но многие теперь могут почувствовать себя в шкуре местных оккупированного россией Донбасса в 2014-м ... и это еще не все прелести, которые принесла туда россия местным, и только пара недель прошла (а там так жили месяцами)
Путин-Xyйло    25.03.2020, 18:25
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Зная молодую зелень народ решил перестраховаться и прибедниться. Им бы перед выборами так!
гость  (аноним)  25.03.2020, 18:14
Оценка:  -1
гость
Да!!!!! Копейка так же деньги!!!
гость  (аноним)  25.03.2020, 18:12
Оценка:  -6
гость
Значит ж..и..д..о...вские власти всё спланировали и на х...у...ю вертят страной Украина, а зЭлу---писток даже и в х...у...й не дует.
Негорро    25.03.2020, 18:08
Оценка:  -7
Негорро
Это очередной кремлёвский фейк!В реальности у нас у всех денег хватит даже не до Второго,а до Третьего Пришествия!
WTF2wtf    25.03.2020, 19:13
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerrogs,
нахyй скачи,
многостаночный антиукраинский говномет из раши ...
romanof    27.03.2020, 19:54
Оценка:  0
romanof
долбойобина будут тебе и скачки и раша через пару-тройку недель.
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