Курс валют на 26.03.2020: НБУ снова ослабил нацвалюту

НБУ установил курс валют .

Национальный банк Украины установил курс валют на четверг, 26 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 18 копеек, а к евро — на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 25 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,9552 гривны;

– 100 евро – 30,2671 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 27.9900 грн, в покупке - до 27.9200 грн. Евро в продаже подорожал - до 30.1900, а в покупке - до 30.1200 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 28.250 грн, а продать - за 27.500 грн.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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