"Не сорвать посевную": Кабмин разрешил продажу семян и пестицидов
Кабинет министров Украины разрешил оптовую продажу кормов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочных материалов. Также разрешена продажа ветеринарными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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“Мы услышали бизнес и учли их предложения. Изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства. Нам важно обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем, соблюсти меры безопасности“, - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Кабмин смягчил условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд - отмечено в сообщении
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“Обязательным условием является обеспечение персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий“ - подытожила пресс-служба.
Ранее сообщалось о том, что Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.
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