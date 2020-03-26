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"Не сорвать посевную": Кабмин разрешил продажу семян и пестицидов

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Чиновники разрешили оптовую продажу некоторых сельскохозяйственных товаров во время карантина.
"Не сорвать посевную": Кабмин разрешил продажу семян и пестицидов
"Не сорвать посевную": Кабмин разрешил продажу семян и пестицидов
Getty Images

Кабинет министров Украины разрешил оптовую продажу кормов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочных материалов. Также разрешена продажа ветеринарными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В постановлении КМУ № 211 О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19 внесены изменения - говорится в сообщении

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“Мы услышали бизнес и учли их предложения. Изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства. Нам важно обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем, соблюсти меры безопасности“, - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Кабмин смягчил условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд - отмечено в сообщении

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“Обязательным условием является обеспечение персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий“ - подытожила пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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Теги: Минэкономики, продажа, Кабмин, карантин
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