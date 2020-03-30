Курс валют на 30.03.2020: НБУ снова повысил курс доллара

Курс доллара в Украине повысился на 5 копеек.

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара в Украине. Сегодня, 30.03.2020 года, один американский доллар подорожал на 4 копейки, а евро на 17 копеек.

Официальный курс НБУ на 30.03.2020:

– 100 долларов США – 28,18 гривны;

– 100 евро – 30,90 гривен.

Официальный курс валют в Украине на 30 марта 2020 года НБУ

Динамика официального курса валют к гривне на 30 марта в 2020 году НБУ

При этом курс доллара на межбанке составляет 28,06 грн в покупке и 28,12 грн в продаже. Стоимость евро тоже несколько упала - в продаже 30,94 грн, а в покупке - 30,88 грн. Спекулянты же на черном рынке доллар покупают по 28, 29 грн, а продают по 28,45.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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