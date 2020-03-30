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Курс валют на 30.03.2020: НБУ снова повысил курс доллара

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Курс доллара в Украине повысился на 5 копеек.
Курс валют на 30.03.2020: НБУ снова повысил курс доллара
Курс валют на 30.03.2020: НБУ снова повысил курс доллара
НБУ

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара в Украине. Сегодня, 30.03.2020 года, один американский доллар подорожал на 4 копейки, а евро на 17 копеек.

Официальный курс НБУ на 30.03.2020:

– 100 долларов США –  28,18 гривны;

– 100 евро – 30,90 гривен.

Официальный курс валют в Украине на 30 марта 2020 года
Официальный курс валют в Украине на 30 марта 2020 года
НБУ

Динамика официального курса валют к гривне на 30 марта в 2020 году
Динамика официального курса валют к гривне на 30 марта в 2020 году
НБУ

При этом курс доллара на межбанке составляет 28,06 грн в покупке и 28,12 грн в продаже. Стоимость евро тоже несколько упала - в продаже 30,94 грн, а в покупке - 30,88 грн. Спекулянты же на черном рынке доллар покупают по 28, 29 грн, а продают по 28,45.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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Теги: курс валют, курс валют в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Потому_что    30.03.2020, 11:28
Оценка:  0
Потому_что
Киев уже 6 день покрыт химическим смогом, дышать нечем, тошнота, кружится голова, легкие горят, в СМИ тишина.
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