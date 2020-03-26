Будущий министр финансов Сергей Марченко: Что он нем известно

Сергей Марченко - возможный министр финансов Украины. Карьерный путь, личная жизнь, декларация, скандалы.

В понедельник, 30 марта, новым министром финансов Украины в Кабмине Дениса Шмыгаля может стать Сергей Марченко. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады. Что известно про политика - читайте на bigmir.net.

Карьерный путь Сергея Марченко

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Сергей Марченко окончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины, специальность - “управление государственными финансами“. Является кандидатом экономических наук.

Карьеру Сергей начал в 2002 году. Занимал различные должности в Минфине, фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабмина.

В 2011 году работал Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины.

В 2014 участвовал в разработке Бюджетного кодекса.

В 2016 возглавлял Координационный центр по взаимодействию Кабмина и Минздрава.

В 2018-2019 был замглавы Администрации Президента Украины. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

В 2019 баллотировался в ВР от партии Украинская Стратегия Гройсмана.

Личная жизнь Сергея Марченко

Сергей Марченко женат, имеет двух детей - дочь и сына. Супруга будущего министра занимается общественной деятельностью. Марина Марченко основала ОО Клуб поддержки беременности и материнства Лада.

Сергей Марченко женат, счастливый отец двух детей Сергей Марченко / Facebook

Декларация Сергея Марченко: Недвижимость, авто, наличные

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В декларации возможного министра указано, что семья Марченко владеет двумя квартирами в столице. Одна квартира площадью в 84,6 м2 принадлежит Сергею и его дочке Авроре. Стоимость недвижимости - 960 тыс грн. Другая квартира на 40.3 м2 принадлежит жене Марченко.

Сергей владеет авто Audi А6 2017 года выпуска. Цена - один миллион 495 тыс грн.

В 2019 году доходы семьи Марченко в декларации отображены так:

238 тыс грн - заработная плата Сергея Марченко,

38 тыс грн - пенсия Сергея Марченко,

223 тыс грн - заработная плата Марины Марченко,

10 тыс грн - социальная выплата сыну Леониду.

Наличными Марина Марченко хранит 10 тыс долларов.

Сергей Марченко активно занимается спортом Сергей Марченко / Facebook

Скандал с Сергеем Марченко

Около 4 лет назад на Сергея Марченко напали. Студенты, возмущенные урезанием стипендий, бросили в бывшего зама министра финансов черничный торт.