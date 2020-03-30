Коронавирус и МВФ: Какого курса доллара ждать на этой неделе

За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на 0,8-1,7%.

В Украине доллар продолжает дорожать. Так, с прошлого понедельника, 23 марта, официальный курс НБУ вырос с 27,74 грн до 28,18 грн (+1,6%). При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,53/28,36 до 28,00/28,59 (+1,7%/+0,8%).

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Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал, какие факторы влияют на курс доллара в Украине и каких цифр стоит ожидать в ближайшую неделю. По мнению эксперта, тренд на рост доллара связан с ситуацией на мировом рынке.

“На фоне роста количества зараженных от коронавируса, продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран. Кроме бегства капитала, на падение национальных валют действует снижения экспорта из-за схлопывания экономик в условиях почти повсеместного введения режима карантина“ - отметил Иосуб.

“Однако в ситуации плавающего курса, рост иностранных валют рано или поздно сменится падением. Для Украины триггером может стать заключение нового соглашения с МВФ. В этих условиях имеет смысл диверсифицировать валюты, в которых хранятся сбережения, между гривной, долларом и евро“ - отметил эксперт.

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“На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн“ - подытожил он.

Напомним, в Украине взлетели курсы доллара и евро.