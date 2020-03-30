Рада уволила Уманского с поста министра финансов

Игорь Уманский сам написал заявление об оставке.

В понедельник, 30 марта, народные депутаты проголосовали за увольнение Игоря Уманского с поста министра финансов. За отставку проголосовали 249 нардепов, против выступили 7 избранников, а воздержались 59. Не голосовали 26 слуг народа. Об этом сообщается на сайте ВР.

При этом не была поддержана кандидатура Сергея Марченко. Постановление о назначении Марченко №3282 поддержали только 223 нардепа. Документ не принят.

Ранее сообщалось о том, что министры здоровья и финансов подали в отставку.