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Рада уволила Уманского с поста министра финансов

Комментариев: 1
Игорь Уманский сам написал заявление об оставке.
Экс министр Игорь Уманский
Экс министр Игорь Уманский
Минфин

В понедельник, 30 марта, народные депутаты проголосовали за увольнение Игоря Уманского с поста министра финансов. За отставку проголосовали 249 нардепов, против выступили 7 избранников, а воздержались 59. Не голосовали 26 слуг народа. Об этом сообщается на сайте ВР.

При этом не была поддержана кандидатура Сергея Марченко. Постановление о назначении Марченко №3282 поддержали только 223 нардепа. Документ не принят. 

Ранее сообщалось о том, что министры здоровья и финансов подали в отставку.

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Теги: Министр финансов, Игорь Уманский
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 15:06
Оценка:  0
гость
Вроде ж Маркарова у нас минфин?
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