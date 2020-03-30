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Рада провалила голосование за изменения в бюджет в связи с COVID-19

Комментариев: 2
Для принятия документа не хватило три голоса.
Нардепы пришли в Раду в масках и очках
Нардепы пришли в Раду в масках и очках
Верховная Рада

Народные депутаты провалили голосование за законопроект №3279 О внесении изменений в бюджет Украины в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Рады в понедельник, 30 марта. 

Документ поддержали 223 нардепа, выступили против - 52, воздержались - 46. Не проголосовали 40 народных избранников.

Что предлагал Кабмин в законопроекте №3279

Для борьбы с коронавирусом Правительство предложило сократить расходы на 122,9 млрд грн. Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля предлагал уменьшить показатели по налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за замедления роста зарплат; по налогу на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн; по рентной плате на 22,8 млрд грн, по акцизному налогу на на 12,4 млрд грн; по налогу на добавленную стоимость на  67,1 млрд грн, а также ввозную пошлину на 3,6 млрд грн.

При этом документ предполагал создание специального Фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями в объеме 97,1 млрд грн

Деньги Фонда планировалось потратить на финансовое обеспечение здравоохранения (доплаты медикам, покупку медоборудования и расходных материалов (быстрых экспресс-тестов, анализаторов ПЦР на COVID-19, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты). Также из Фонда должны были выделяться средства на пополнение резервного фонда, социальную защиту украинцев и предоставление кредитов по бюджетным программам.

Ранее сообщалось о том, что Рада уволила Уманского с поста министра финансов.

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Теги: Верховная Рада, Бюджет, Коронавирус
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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  30.03.2020, 15:08
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ParisMA
А Земельную Реформу проголосовали Твари йобанные? или НЕТ!? протащили с*ки кудлатые Продажу Земли Украинской в пользк МВФа ? ГА! Мрази тупые!
гость  (аноним)  30.03.2020, 15:06
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