Банки получили наличный доллар, Нацбанк провел второй обмен

НБУ предложил к обмену украинским банкам 180 млн долларов наличными.

Нацбанк провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. В ближайшее время в украинских банках должна появиться наличная валюта. Об этом НБУ сообщает в понедельник, 30 марта.

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“Мы предложили банкам 180 млн долл наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. На этот раз в этой операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов“ - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что это не последняя операция по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. Представители НБУ обещают в скором времени решить проблему полностью.

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“Напомним, первую такую ​​операцию с американской валютой мы провели на прошлой неделе на сумму 130 млн долл. Тогда банки также выкупили весь предлагаемый нами объем“ - подытожили в НБУ.

Ранее сообщалось о том, что новым министром финансов стал Сергей Марченко.