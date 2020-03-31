Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Банки получили наличный доллар, Нацбанк провел второй обмен

Комментариев: 0
НБУ предложил к обмену украинским банкам 180 млн долларов наличными.
Нацбанк поставил банкам наличный доллар
Нацбанк поставил банкам наличный доллар
НБУ

Нацбанк провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. В ближайшее время в украинских банках должна появиться наличная валюта. Об этом НБУ сообщает в понедельник, 30 марта. 

Читай также: Коронавирус и МВФ: Какого курса доллара ждать на этой неделе

“Мы предложили банкам 180 млн долл наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. На этот раз в этой операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов“ - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что это не последняя операция по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. Представители НБУ обещают в скором времени решить проблему полностью.

Читай также: Курс валют на 30.03.2020: НБУ снова повысил курс доллара

“Напомним, первую такую ​​операцию с американской валютой мы провели на прошлой неделе на сумму 130 млн долл. Тогда банки также выкупили весь предлагаемый нами объем“ - подытожили в НБУ. 

Ранее сообщалось о том, что новым министром финансов стал Сергей Марченко.

Поделись:
Теги: НБУ, наличная валюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь