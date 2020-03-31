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Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну

Комментариев: 1
Нацбанк укрепил гривну на 12 копеек.
Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
НБУ

НБУ укрепил национальную валюту на 12 копеек. Напомним, в понедельник, 30 марта, официальный курс доллара составлял 28, 18 грн. Во вторник курс снизится на 12 копеек и составит 28,06 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Официальный курс НБУ на 31.03.2020:

– 100 долларов США –  28,06 гривны;

– 100 евро – 30,96 гривен.

Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
Скрин

Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну
Скрин

Ранее сообщалось о том, что новым министром финансов стал Сергей Марченко.

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Теги: курс валют, курс валют в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
rеzys    30.03.2020, 18:13
Оценка:  0
rеzys
$ с 24 грн. поднялся до 28,это ерунда,зато на аж 12 коп гривна поднялась.
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