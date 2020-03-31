Нацбанк укрепил гривну на 12 копеек.

НБУ укрепил национальную валюту на 12 копеек. Напомним, в понедельник, 30 марта, официальный курс доллара составлял 28, 18 грн. Во вторник курс снизится на 12 копеек и составит 28,06 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Официальный курс НБУ на 31.03.2020:

– 100 долларов США – 28,06 гривны;

– 100 евро – 30,96 гривен.

Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну Скрин

Курс валют на 31.03.2020: НБУ неожиданно укрепил гривну Скрин

Ранее сообщалось о том, что новым министром финансов стал Сергей Марченко.