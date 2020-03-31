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Цена бензина может снизиться на 3-5 гривен за литр - АМКУ

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В АМКУ заявили о запланированной встрече с руководителями украинских АЗС.
В Украине может снова подешеветь бензин
В Украине может снова подешеветь бензин
depositphotos.com

Стоимость литры бензина на украинских заправках может снизиться на 3-5 гривен. Об этом заявила пресс-служба Антимонопольного комитета во вторник, 31 марта.

В АМКУ заявили о положительных результатах предыдущей встречи с руководителями АЗС и анонсировали новую. 

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“Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствие стоимости, указанной на стелах автозаправок с изменениями на рынке. Имеются ввиду падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны“ - говорится в сообщении.

Комитет получает данные от аналитических агентств, указывают на имеющийся потенциал к  снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен - подытожили в АМКУ.

Ранее сообщалось о том, что будет с курсом доллара в Украине.

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Теги: цена бензина, цена бензина в украине
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