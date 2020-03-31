Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВР приняла закон о рынке земли в Украине: что нужно знать

Комментариев: 4
Рынок земли в Украине будет открыт 1 июля 2021 года.
Украинцы получат право продавать землю по цене не меньше нормативной оценки
Украинцы получат право продавать землю по цене не меньше нормативной оценки
Getty Images

Верховная Рада сняла мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Таким образом чиновники надеются стимулировать развитие агропромышленного комплекса и поддержать экономику Украины в период глобального финансового кризиса.

Читай также: Рада разрешила продавать землю

Законопроект №2178-10 был утвержден Верховной Радой в ночь на 31 марта. Это значит, что с 1 июля 2021 года рынок сельскохозяйственных земель Украины станет доступным для продажи местным аграриям и инвесторам. Несмотря на продолжающиеся протесты, чиновники приняли законопроект, который может стать настоящим спасением для тонущей экономики страны. 

“Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине“, - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Как о рынке земли голосовали фракции

Тем не менее, принятие закона вовсе не означает бесконтрольную продажу сельскохозяйственных угодий. В документе четко указан допустимый лимит – 100 гектаров на одного собственника. Отметим, что ранее предлагалось продавать по 200 тыс гектар. Кроме того, все оплаты по сделкам будут проводиться только в безналичной форме при предъявлении документа, удостоверяющего происхождение денег.

Важно: Иностранцы получат право покупать украинскую землю только после проведения референдума

Кто сможет купить украинскую землю после снятия моратория


- граждане Украины;
- юридические лица, зарегистрированные на территории страны и созданные без участия иностранных участников с 1 января 2024 года.

Украинские банки могут владеть землей при условии, что пай достался им в качестве залогового имущества в счет непогашенного кредита.

Кто не сможет купить украинскую землю после снятия моратория

- иностранные граждане;
- юрлица, находящиеся в собственности граждан РФ;
- компании, которые находятся в собственности иностранных лиц;
- компании, зарегистрированы на территории стран, которые не сотрудничают с организацией FATF (организация, противостоящая отмыванию денег – ред.).

Важно: Иностранцам будет запрещено покупать украинскую землю в 50 км от государственной границы

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее принятый закон о земле уже заблокировали

Поделись:
Теги: закон, Земля, мораторий на землю, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Негорро    31.03.2020, 15:44
Оценка:  -1
Негорро
Что нужно знать?Только то что"патриот"Педя Потрох со своими холопами из"ГолASSa",дружно отсосали Зе и его"слугам"в обмен на прекращение уголовных дел в отношении себя.
Shiko    31.03.2020, 16:01
Оценка:  -1
Shiko
Ну, кто кому отсосал, это ещё вопрос))) Уж янелох ли призывал проголосовать за законы о банковской деятельности и земле? При Порохе был мораторий на продажу земли.
гость  (аноним)  31.03.2020, 15:05
Оценка:  -2
гость
Хохложопые готовтесь к земле.
Shiko    31.03.2020, 15:09
Оценка:  0
Shiko
ПНХ)))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь