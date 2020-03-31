ВР приняла закон о рынке земли в Украине: что нужно знать

Рынок земли в Украине будет открыт 1 июля 2021 года.

Украинцы получат право продавать землю по цене не меньше нормативной оценки Getty Images

Верховная Рада сняла мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Таким образом чиновники надеются стимулировать развитие агропромышленного комплекса и поддержать экономику Украины в период глобального финансового кризиса.

Читай также: Рада разрешила продавать землю

Законопроект №2178-10 был утвержден Верховной Радой в ночь на 31 марта. Это значит, что с 1 июля 2021 года рынок сельскохозяйственных земель Украины станет доступным для продажи местным аграриям и инвесторам. Несмотря на продолжающиеся протесты, чиновники приняли законопроект, который может стать настоящим спасением для тонущей экономики страны.

“Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине“, - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Как о рынке земли голосовали фракции

Тем не менее, принятие закона вовсе не означает бесконтрольную продажу сельскохозяйственных угодий. В документе четко указан допустимый лимит – 100 гектаров на одного собственника. Отметим, что ранее предлагалось продавать по 200 тыс гектар. Кроме того, все оплаты по сделкам будут проводиться только в безналичной форме при предъявлении документа, удостоверяющего происхождение денег.

Важно: Иностранцы получат право покупать украинскую землю только после проведения референдума

Кто сможет купить украинскую землю после снятия моратория



- граждане Украины;

- юридические лица, зарегистрированные на территории страны и созданные без участия иностранных участников с 1 января 2024 года.

Украинские банки могут владеть землей при условии, что пай достался им в качестве залогового имущества в счет непогашенного кредита.

Кто не сможет купить украинскую землю после снятия моратория

- иностранные граждане;

- юрлица, находящиеся в собственности граждан РФ;

- компании, которые находятся в собственности иностранных лиц;

- компании, зарегистрированы на территории стран, которые не сотрудничают с организацией FATF (организация, противостоящая отмыванию денег – ред.).

Важно: Иностранцам будет запрещено покупать украинскую землю в 50 км от государственной границы

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее принятый закон о земле уже заблокировали.