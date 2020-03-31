ВР приняла закон о рынке земли в Украине: что нужно знать
Верховная Рада сняла мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Таким образом чиновники надеются стимулировать развитие агропромышленного комплекса и поддержать экономику Украины в период глобального финансового кризиса.
Читай также: Рада разрешила продавать землю
Законопроект №2178-10 был утвержден Верховной Радой в ночь на 31 марта. Это значит, что с 1 июля 2021 года рынок сельскохозяйственных земель Украины станет доступным для продажи местным аграриям и инвесторам. Несмотря на продолжающиеся протесты, чиновники приняли законопроект, который может стать настоящим спасением для тонущей экономики страны.
“Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине“, - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читай также: Как о рынке земли голосовали фракции
Тем не менее, принятие закона вовсе не означает бесконтрольную продажу сельскохозяйственных угодий. В документе четко указан допустимый лимит – 100 гектаров на одного собственника. Отметим, что ранее предлагалось продавать по 200 тыс гектар. Кроме того, все оплаты по сделкам будут проводиться только в безналичной форме при предъявлении документа, удостоверяющего происхождение денег.
Важно: Иностранцы получат право покупать украинскую землю только после проведения референдума
Кто сможет купить украинскую землю после снятия моратория
- граждане Украины;
- юридические лица, зарегистрированные на территории страны и созданные без участия иностранных участников с 1 января 2024 года.
Украинские банки могут владеть землей при условии, что пай достался им в качестве залогового имущества в счет непогашенного кредита.
Кто не сможет купить украинскую землю после снятия моратория
- иностранные граждане;
- юрлица, находящиеся в собственности граждан РФ;
- компании, которые находятся в собственности иностранных лиц;
- компании, зарегистрированы на территории стран, которые не сотрудничают с организацией FATF (организация, противостоящая отмыванию денег – ред.).
Важно: Иностранцам будет запрещено покупать украинскую землю в 50 км от государственной границы
Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее принятый закон о земле уже заблокировали.
Полная версия правил