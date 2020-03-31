Новый глава Минфина заявил о том, что нужно усилить фискальный каркас
В Министерстве финансов сегодня представили нового главу. Напомним, вчера народные депутаты поддержали кандидатуру Сергея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Новый глава Минфина заявил о том, что в период кризиса является особенно важной работа налоговиков и таможенников.
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“Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными“, - заявил он.
Глава Минфина подчеркнул, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины.
Марченко отметил необходимость выполнения обязательств перед международными партнерами. При этом он считает, что в переговорах важно защищать интересы Украины и ее граждан - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что Рада уволила бывшего главу Минфина Игоря Уманского.
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