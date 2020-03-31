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Новый глава Минфина заявил о том, что нужно усилить фискальный каркас

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Сергей Марченко сегодня был представлен как новый министр финансов Украины.
Марченко подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства
Марченко подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства
Минфин

В Министерстве финансов сегодня представили нового главу. Напомним, вчера народные депутаты поддержали кандидатуру Сергея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Новый глава Минфина заявил о том, что в период кризиса является особенно важной работа  налоговиков и таможенников. 

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“Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными“, - заявил он.

Глава Минфина подчеркнул, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. 

Марченко отметил необходимость выполнения обязательств перед международными партнерами. При этом он считает, что в переговорах важно защищать интересы Украины и ее граждан - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что Рада уволила бывшего главу Минфина Игоря Уманского.

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Теги: Сергей Марченко, Минфин
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