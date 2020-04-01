Курс валют на 1.04.2020: Нацбанк существенно укрепил гривну

По состоянию на 1 апреля 2020 года официальный курс доллара равняется 27,62 грн.

В среду, 1 апреля, НБУ укрепил национальную валюту по отношению к доллару на 44 копейки. Еще вчера официальный курс составлял 28,06 грн за доллар, а уже сегодня - 27,62. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Официальный курс НБУ на 1.04.2020:

– 100 долларов США – 27,62 гривны;

– 100 евро – 30,25 гривен.

Официальный курс гривны на 1 апреля Скрин

Динамика официального курса в Украине Скрин

Курс валют на межбанке и черном рынке 1 апреля

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Украинские банки отреагировали на изменение курса снижением. Сегодня средний курс доллара здесь в покупке составляет 27,50 грн, а в продаже - 28,1. Евро на межбанке торгуется в пределах 30-30,8 грн.

Средний курс по доллару на черном рынке составляет 27,8-27,95 грн, а по евро - 30,15-30,5 грн.

Ранее сообщалось о том, какого курса доллара ждать на этой неделе.