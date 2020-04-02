В четверг, 2 апреля, доллар подорожал на 13 копеек, а евро - на 7 копеек.

Курс валют на 02.04.2020: Гривна немного подешевела flickr.com

По состоянию на четверг, 2 апреля, официальный курс американского доллара составляет 27,75 грн. Стоимость гривны продолжает снижаться по отношению к иностранным валютам.

Несмотря на то, что Нацбанк принимает попытки стабилизировать курс национальной валюты, украинская гривна продолжает падать на фоне мирового финансового кризиса.

Официальный курс на 2 апреля Скрин

Динамика официального курса Скрин

Курс валют на межбанке и черном рынке 2 апреля

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Украинские банки повысили розничную цену доллара, которая еще вчера составляла 27,50 за доллар США, а уже в четверг утром достигла отметки в 27,75 грн/USD.Евро на межбанке торгуется в пределах 30-30,60 грн.

Средний курс доллара на черном рынке составляет 27,6 - 27,74 грн за доллар США, а евро торгуется в пределах 29,3 - 30,15 грн.

Ранее сообщалось о том, какого курса доллара ждать на этой неделе.