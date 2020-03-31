Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок - ГПСУ

Комментариев: 2
Чиновник рассказал, как недобросовестные предприниматели зарабатывали на пандемии.
Маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок - Дейнеко
Маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок - Дейнеко
ГПСУ

Около 300 тыс. медицинских масок были проданы украинской компанией “Бук” в Испанию и Китай. При этом, стоимость одной респираторной маски, согласно документации, составляла всего 1,23 грн, в то время, как в Украине они продаются по 150-200 грн за штуку.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК

Читай также: Люди не поймут всего ужаса, пока не увидят трупы - глава ГПСУ о COVID-19

По словам чиновника, недобросовестные предприниматели решили заработать на пандемии. С 30 марта оперативники пограничной службы провели обыски в трех областях на фирме “Бук”, где и были выявлены документы, свидетельствовавшие о продаже медицинских товаров за рубеж.

Читай также: Новые зараженные COVID-19: Под Полтавой инфицированы мать и дочь

Вместе с защитными масками, предприниматели продавали бесконтактные термометры, которыми измеряется температура на пунктах пропуска. И если еще в конце февраля такой термометр обходился в среднем 300-400 грн за штуку, то сегодня цена на него составляет 5 тыс.грн.

Как заявил Сергей Дейнего, он хотел, чтобы люди, которые получают сверхприбыли на беде других, заплатили соответствующие налоги в государственный бюджет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине 2 апреля зафиксированы 804 случая инфицирования коронавирусом.

Поделись:
Теги: маски, Украина, контрабанда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
ГyнВсемогущий    02.04.2020, 11:17
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Что не запрещено,то разрешено.Если они не нарушили закон,то и разговора быть не должно.Если же они закон нарушили,то в первую очередь не они ыиновны,а те,кто их выпустил за границу.Тогда пламенный привет таможенникам и погранцам!)))))
гость  (аноним)  02.04.2020, 11:13
Оценка:  0
гость
С жидом дожили до того, что не осталось ничего.
гость  (аноним)  02.04.2020, 11:06
Оценка:  0
гость
Тогда рай настанет, когда жидов не станет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь