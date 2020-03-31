Маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок - ГПСУ

Чиновник рассказал, как недобросовестные предприниматели зарабатывали на пандемии.

Маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок - Дейнеко ГПСУ

Около 300 тыс. медицинских масок были проданы украинской компанией “Бук” в Испанию и Китай. При этом, стоимость одной респираторной маски, согласно документации, составляла всего 1,23 грн, в то время, как в Украине они продаются по 150-200 грн за штуку.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК.

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По словам чиновника, недобросовестные предприниматели решили заработать на пандемии. С 30 марта оперативники пограничной службы провели обыски в трех областях на фирме “Бук”, где и были выявлены документы, свидетельствовавшие о продаже медицинских товаров за рубеж.

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Вместе с защитными масками, предприниматели продавали бесконтактные термометры, которыми измеряется температура на пунктах пропуска. И если еще в конце февраля такой термометр обходился в среднем 300-400 грн за штуку, то сегодня цена на него составляет 5 тыс.грн.

Как заявил Сергей Дейнего, он хотел, чтобы люди, которые получают сверхприбыли на беде других, заплатили соответствующие налоги в государственный бюджет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине 2 апреля зафиксированы 804 случая инфицирования коронавирусом.