Сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах

В МОЗ утверждают, что лечение от коронавирусной инфекции украинцам будет предоставляться бесплатно.

Несмотря на то, что в Украине медицина официально признана бесплатной, многим гражданам приходится самостоятельно покупать некоторые препараты для симптоматического лечения, а также оплачивать место в больничной палате до постановки диагноза. При этом в МОЗ официально заявили, что власти сделают все возможное для полной оплаты лечения.

Сколько стоит лечение больного коронавирусом в Украине

По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, сутки лечения больного обходятся бюджету области в 1300-1500 грн. Согласно рекомендациям ВОЗ, пребывание в стационаре должно длиться не менее 21 дня, а это получается 27 000 - 31 000 грн. на человека. На сегодняшний день, в Украине зафиксировано 804 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это значит, что лечение и пребывание в условиях стационара всех заболевших обойдется государственной казне в 24,9 млн. грн.

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Но самой затратной статьей является лечение тяжелой формы пневмонии, которую и вызывает COVID-19. В Минздраве уверяют, что стоимость терапии обойдется бюджету в 98 тыс. грн. на одного больного.

Для примера, сравним стоимость лечение одного пациента в других странах мира. В соседней Чехии пребывание больного в стационаре обходится в 20-150 тыс. грн. в зависимости от степени тяжести заболевания.

Сколько стоит лечение больного COVID-19 в Европе

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В Италии и Испании, которые сегодня больше всего страдают от эпидемии коронавирусной инфекции, лечение одного пациента стоит порядка 24 000 - 28 000 евро, что в гривневом эквиваленте составляет 720 000 - 840 000 грн. Конечно, большую часть затрат покрывает медицинская страховка. А вот тем, у кого ее нет, приходится действительно туго.

В Германии, где уровень медицины признан одним из лучших в мире, лечение больного COVID-19 колеблется в пределах 25 000 - 27 000 евро или 750 000 - 810 000 грн. Стоит отметить, что смертность от коронавирусной инфекции в Германии достаточно низкая.

Стоимость лечения коронавируса в США

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Самое дорогое лечение коронавирусной инфекции в Америке. Здесь в среднем содержание одного пациента в больничном стационаре стоит от 20 000 до 30 000 долларов. И это не предел. Согласно данным Фонда семьи Кайзер, терапия тяжело больных пациентов может достигать 35 000 USD, что составляет 973 тыс.грн. В эту стоимость включены: нахождение в палате интенсивной терапии, медицинское обслуживание, использование медицинских препаратов и другое.

Но есть страны, в которых лечение больных полностью берет на себя государство. К примеру, Турция заявила, что полностью оплачивает терапию больных COVID-19 из государственного бюджета.

Ранее сообщалось о том, что в Украине коронавирусом заразились 804 человека. За последние сутки было зафиксировано 135 новых случаев.