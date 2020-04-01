В Украине уже 27 услуг можно получить онлайн.

"ФОП за 10 минут": Для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія Дія / Facebook

В Минцифре заявили о запуске портала Дія, где уже доступны 27 услуг онлайн. Украинцы могут открыть ФОП, получить справку или проверить данные о себе в реестрах. Об этом сообщает пресс-служба в четверг, 2 апреля.

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“На портале Дія уже можно получить 27 услуг онлайн, в частности, открыть или закрыть ФОП, оформить справку о несудимости или помощь при рождении ребенка. Также можно подать иск в суд или оформить ряд лицензий, разрешений“ - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо зарегистрироваться в кабинете гражданина. В кабинете доступны документы, отражающиеся в мобильном приложении Дія: свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение. Позже будут доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт для выезда за границу.

На создание портала Дія не было потрачено ни одной бюджетной гривны - уверяют в пресс-службе

"ФОП за 10 минут": Для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія Дія / Facebook

Ранее сообщалось о том, что ДПС в Украине будет дистанционно лишать водительских прав.