Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка

Полученные деньги будут направлены на помощь бизнесу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время Украина получит транш от МВФ, а потом и от Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кабинет министров Украины уже получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш макроэкономической помощи в ближайшее время. Полученные средства будут направлены в первую очередь на поддержание бизнеса в условиях карантина.

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По словам чиновника, сейчас ведется работа над расширением программы кредитования “5-7-9”, а также над созданием “быстрых рабочих мест” в различных отраслях. Это позволит малому и среднему бизнесу легче перенести последствия карантина.

Ранее сообщалось, что правительство смягчило торговые ограничения на период карантина.