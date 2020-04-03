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Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка

Комментариев: 3
Полученные деньги будут направлены на помощь бизнесу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил позитивные сигналы от МВФ
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил позитивные сигналы от МВФ
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время Украина получит транш от МВФ, а потом и от Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кабинет министров Украины уже получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш макроэкономической помощи в ближайшее время. Полученные средства будут направлены в первую очередь на поддержание бизнеса в условиях карантина.

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По словам чиновника, сейчас ведется работа над расширением программы кредитования “5-7-9”, а также над созданием “быстрых рабочих мест” в различных отраслях. Это позволит малому и среднему бизнесу легче перенести последствия карантина.

Ранее сообщалось, что правительство смягчило торговые ограничения на период карантина.

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Теги: МВФ, Всемирный банк, Кабинет Министров Украины
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.04.2020, 11:38
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гость
Обещать -не значит жениться!!!!!
Teetotaler    03.04.2020, 11:16
Оценка:  0
Teetotaler
"Полученные деньги будут направлены на помощь бизнесу." - кто бы сомневался)))
гость  (аноним)  03.04.2020, 11:06
Оценка:  0
гость
А я ожидаю,что через несколько лет я буду пердеть как мой отец,громко,протяжно и раскатисто. Рекорд отца 1мин 04сек. На прошлой неделе, смог о пердеть 12 сек. Правда в конце дрыснул жидким. Но ниче. Постоянно ем разные травы и меру по 5 раз в день. Но до отца пока далеко,он профи
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