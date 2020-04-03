Биткоин подорожал на 50% после падения

Главная криптовалюта показывает стабильный рост.

Криптовалюта биткоин постепенно отыгрывает свои позиции после мартовского падения до минимальной отметки в $3800. За последнюю неделю биткоин вырос почти на 30%, а с марта цена возросла практически в половину.

Биткоин сумел отыграть половину стоимости практически за две недели

Согласно данным криптовалютной биржи CoinBase стоимость одного ВТС составляет 6 907 USD.

Биткоин сумел отыграть половину стоимости практически за две недели. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время стоимость биткоина приблизится к максимальным годовым отметкам в $10 000. Этому будут способствовать сразу несколько факторов: технический, экономический и социальный.

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Согласно дневным графикам, биткоин преодолел линию сопротивления в $6800 и наметил движение к новой отметке в 7000 долларов. Во-вторых, сегодня на рынках наблюдается оживление активности розничных инвесторов, которые приобретают монеты по сниженным ценам, ожидая резкого роста после проведения халвинга - снижения наград за добычу блока на 50%, который ориентировочно состоится 14 мая. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней биткоин перейдет в бычий тренд и начнет активный рост.

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