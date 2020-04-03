Украина закрывает экспорт гречки

Такое решение принято для сохранения стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

Для сохранения стабильности на внутреннем продовольственном рынке Украина не будет экспортировать гречку и зерно гречки лущеной (без плодовой оболочки). Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

На вчерашнем внеочередном заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в дополнение 1 в постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1109». Согласно документу Украина не будет поставлять гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

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Постановлением установлен определенный режим лицензирования, а также нулевой объем квоты для ряда товаров. Мера эта вынужденная и временная. Благодаря этому, ситуация на украинском рынке стабильная, а правительство ведет постоянный диалог с производителями и ритейлерами. Также Кабмин призывает украинских аграриев увеличивать посевные площади под гречку.

Украина планирует провести переговоры с основными странами-производителями, где главным из вопросов будет снятие запрета с целью поддержания международной продовольственной безопасности и возобновления нормальных условий международной торговли. Напомним, меры по защите внутреннего рынка и запрете экспорта гречки были приняты рядом стран, в частности, Россией, Белоруссией и Казахстаном.

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Раннее сообщалось, что Украина экспортировала рекордное количество агропродукции.