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Украина закрывает экспорт гречки

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Такое решение принято для сохранения стабильности на внутреннем продовольственном рынке.
Украина запретила экспортировать гречку
Украина запретила экспортировать гречку
depositphotos.com

Для сохранения стабильности на внутреннем продовольственном рынке Украина не будет экспортировать гречку  и зерно гречки лущеной (без плодовой оболочки).  Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

На вчерашнем внеочередном заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в дополнение 1 в постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1109». Согласно документу Украина не будет поставлять гречку на внешние рынки до  1 июля 2020 года.

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Постановлением установлен определенный режим лицензирования, а также нулевой объем квоты для ряда товаров. Мера эта вынужденная и временная. Благодаря этому, ситуация на украинском рынке стабильная, а правительство ведет постоянный диалог с производителями и ритейлерами. Также Кабмин призывает украинских аграриев увеличивать посевные площади под гречку.

Украина планирует провести переговоры с основными странами-производителями, где главным из вопросов будет снятие запрета с целью поддержания международной продовольственной безопасности и возобновления нормальных условий международной торговли. Напомним, меры по защите внутреннего рынка  и запрете экспорта гречки были приняты рядом стран, в частности, Россией, Белоруссией и Казахстаном.

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Раннее сообщалось, что Украина экспортировала рекордное количество агропродукции.

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Теги: экспорт, агропродукция, гречка, продукты
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Комментариев (1)
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Зyрбаган    03.04.2020, 13:08
Оценка:  0
Зyрбаган
Правда?Не может быть!В АТБ сейчас гречка по 35 гривен за кило и желающих покупать её по такой цене очень немного,и это минимальная цена за фасованную гречку.Три недели назад гречка в АТБ была по 25 гривен.Неделю назад была по 33.Барыги своего не упустят!
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