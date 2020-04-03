С "Короной" покончено: надолго ли?

Завод по производству пива "Корона" остановился.

Компания «Grupo Modelo» сворачивает производство пива «Корона». С воскресенья остановятся все пивоваренные заводы до специального распоряжения.

Мексиканское правительство издало указ об остановке всех не жизненно важных объектов. Пивоваренное производство подпадает под эту категорию.

Читай также: В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

К эпидемии коронавируса это решение не имеет отношения, хотя название пива и вируса практически похожи.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения COVID-19, более 45 тысяч скончались. В Украине 942 пациента инфицированы, еще 23 – погибли.

Раннее сообщалось, что медики озвучили основные симптомы коронавируса.