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С "Короной" покончено: надолго ли?

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Завод по производству пива "Корона" остановился.
Производство пива начнется после снятия карантинных мер
Производство пива начнется после снятия карантинных мер
depositphotos.com

Компания «Grupo Modelo» сворачивает  производство пива «Корона». С воскресенья остановятся все пивоваренные заводы до специального распоряжения.

Мексиканское правительство издало указ об остановке всех не жизненно важных объектов. Пивоваренное производство подпадает под эту категорию.

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К эпидемии коронавируса это решение не имеет отношения, хотя название пива и вируса практически похожи. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения COVID-19, более 45 тысяч скончались. В Украине 942 пациента инфицированы, еще 23 – погибли.

Раннее сообщалось, что медики озвучили основные симптомы коронавируса.

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Теги: коронавирус, карантин, пиво, Мексика
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