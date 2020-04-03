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Последствия COVID-19 для Украины могут быть катастрофическими - Кулеба

Комментариев: 3
Министерство иностранных дел считает своим долгом поддержать отечественных экспортеров.
Министр Дмитрий Кулеба готов защищать экспортеров
Министр Дмитрий Кулеба готов защищать экспортеров
mfa.gov.ua

Министр иностранных  дел Украины Дмитрий Кулеба опасается, что последствия от коронавируса могут быть тяжелее, чем сам вирус. Об этом он лично сообщил в ходе брифинга.

«Для экономики Украины последствия коронавируса могут быть очень печальными, - отметил Дмитрий Кулеба. – Поэтому  сейчас уделяется огромное внимание экономической дипломатии».

Министр отметил, что сейчас нужно договориться с министрами других стран о поддержании торговли, инвестиционной деятельности, сосредоточиться на конкретных проектах.

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Большое внимание будет уделяться поддержке украинских экспортеров. Как заявил Дмитрий Кулеба, подготовлено специальное обращение к ним, которое появится на сайте Министерства иностранных дел в ближайшее время. Кроме того, министр отметил, что Совету экспортеров и импортеров необходима перезагрузка.

Раннее сообщалось, что Белоруссия запретила экспорт лука, чеснока и гречки.

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Теги: экспорт, Кулеба, Коронавирус, карантин
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Комментариев (3)
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СпасательМаккейн    03.04.2020, 17:16
Оценка:  0
СпасательМаккейн
Педрила четырехглазый,инфицированный,кто твою коронавирусную тушу уполномочил рассуждать об экономике?
Michael2811    03.04.2020, 17:08
Оценка:  0
Michael2811
Катастрофа в Украине с времён ,,МУйдана,,.
Мухоморище    03.04.2020, 17:22
Оценка:  0
Мухоморище
Ты лапти и онучи продезинфицировало,чучело скрепное?Сухарями запасайся,нефть уже по 10 баксов,вяликие))
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