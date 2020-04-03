Последствия COVID-19 для Украины могут быть катастрофическими - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опасается, что последствия от коронавируса могут быть тяжелее, чем сам вирус. Об этом он лично сообщил в ходе брифинга.
«Для экономики Украины последствия коронавируса могут быть очень печальными, - отметил Дмитрий Кулеба. – Поэтому сейчас уделяется огромное внимание экономической дипломатии».
Министр отметил, что сейчас нужно договориться с министрами других стран о поддержании торговли, инвестиционной деятельности, сосредоточиться на конкретных проектах.
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Большое внимание будет уделяться поддержке украинских экспортеров. Как заявил Дмитрий Кулеба, подготовлено специальное обращение к ним, которое появится на сайте Министерства иностранных дел в ближайшее время. Кроме того, министр отметил, что Совету экспортеров и импортеров необходима перезагрузка.
Раннее сообщалось, что Белоруссия запретила экспорт лука, чеснока и гречки.
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