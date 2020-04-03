Последствия COVID-19 для Украины могут быть катастрофическими - Кулеба

Министерство иностранных дел считает своим долгом поддержать отечественных экспортеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опасается, что последствия от коронавируса могут быть тяжелее, чем сам вирус. Об этом он лично сообщил в ходе брифинга.

«Для экономики Украины последствия коронавируса могут быть очень печальными, - отметил Дмитрий Кулеба. – Поэтому сейчас уделяется огромное внимание экономической дипломатии».

Министр отметил, что сейчас нужно договориться с министрами других стран о поддержании торговли, инвестиционной деятельности, сосредоточиться на конкретных проектах.

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Большое внимание будет уделяться поддержке украинских экспортеров. Как заявил Дмитрий Кулеба, подготовлено специальное обращение к ним, которое появится на сайте Министерства иностранных дел в ближайшее время. Кроме того, министр отметил, что Совету экспортеров и импортеров необходима перезагрузка.

Раннее сообщалось, что Белоруссия запретила экспорт лука, чеснока и гречки.