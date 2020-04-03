Долги за электроэнергию приведут к дефолту поставщиков - Минэнерго

Украинцы перестали платить за электроэнергию, а поставщики бьют тревогу.

В Украине сократились платежи за электроэнергию до критического минимума. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте ведомства.

Как заявил и.о.министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, преддефолтное или дефолтное состояния поставщиков электроэнергии - это результат низкой платежной дисциплины потребителей - населения, предприятий ЖКХ, малых бытовых потребителей.

“Следствием сохранения низкой платежной дисциплины потребителей может стать объявление таких операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг “преддефолтного“ и/или “дефолтного“ состояния, что приведет к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению электрической энергии и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению, что повлияет на рост роста социальной напряженности в обществе“, - говорится в официальном сообщении.

В случае дефолта закупать электроэнергию будет просто не за что. Соответственно, и предоставлять услуги электроснабжения будет невозможно. Это приведет к росту социальной напряженности в обществе.

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Участники совещания - НЭК «Укрэнерго», ГП «Оператор рынка», «Гарантированный покупатель», НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», коммерческая дирекция операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг - прорабатывают предложения по минимизации негативных тенденций рынка электроэнергии. Однако без улучшения платежного баланса все их усилия не будут иметь результатов.

Раннее сообщалось, что Украина рассматривает возможность ввести пошлины на российское электричество.