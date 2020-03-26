Банки работают в привычном режиме и готовятся к кредитным каникулам

Банки восстанавливаются после ажиотажа и внедряют кредитные каникулы.

Банки Украины успешно справились с ажиотажем, вызванным эпидемией коронавируса, и возвращаются к нормальной работе. Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В начале карантина спрос на валюту возрос больше, чем в два раза. Поэтому Национальный банк участвовал в торгах и сглаживал колебания курса, чтобы нервозность не возрастала.

Сейчас спрос вернулся до уровня перед карантином. И НБУ уже не продает валюту, а даже покупает ее до резервов, - отметил Олег Чурий.

На данный момент в стране работают около 75% отделений банков, 95% банкоматов. Учреждения совершенствуют свои мобильные приложения, чтобы украинцы, а главное отечественный бизнес, могли проводить все операции онлайн без риска для здоровья.

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Также банковские учреждения постепенно внедряют кредитные каникулы для клиентов, как это ранее рекомендовал НБУ. Отсрочка по уплате кредитов рассчитана на граждан и для малого и среднего бизнеса. Каникулы для предпринимателей уже объявили около 10 крупных украинских банков. Некоторые финучреждения пока собирают заявки от клиентов, чтобы принять решение на счет отсрочки по кредитным платежам.

Банковские организации предлагают для граждан различные подходы к кредитным каникулам:

отсрочка по уплате тела кредита: клиенту позволяют не выплачивать собственно кредит, Читай также: Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка но требуют уплатить процент.

но требуют уплатить процент. отсрочка и по процентам, и по телу кредита, но при этом проценты продолжают начисляться, хотя их оплата начнется после карантина.

некоторые банки разрешают своим клиентам реструктуризацию кредитов на долее долгий срок.

Раннее сообщалось, что Нацбанк посчитал, сколько денег поступило в Украину от заробитчан.