Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 06.04.2020: гривна продолжает укрепляться

Комментариев: 0
Национальный банк Украины заявляет об укреплении гривны по отношению к иностранной валюте.
Официальный курс гривны на 6 апреля
Официальный курс гривны на 6 апреля
depositphotos.com

По состоянию на понедельник, 6 апреля, официальный курс американского доллара составляет 27,37 грн. Украинская гривна показывает стабильный, хотя и медленный рост стоимости по отношению к иностранным валютам.

Укрепление гривны происходит на фоне реализации правительственных антикризисных мер, а также возможной поддержке МВФ и Всемирного банка, которые обещали выделить денежный транш для стабилизации ситуации в стране.

Читай также: Инфляция будет больше, чем прогнозировалось ранее

Курс валют на межбанке и черном рынке 6 апреля

Украинские банки снизили розничную стоимость доллара. Так на понедельник, 6 апреля, в банках страны можно приобрести доллар по цене 27,37 грн - 27,39 грн. Евро на межбанке торгуется в пределах 29,56-29,58 грн.

Средний курс доллара на черном рынке составляет 27,36 - 27,38 грн за доллар США, а евро торгуется в пределах 29,39 - 30,42 грн.

Курс украинской гривны на 6 апреля

Динамика официального курса гривны

Раннее сообщалось, что Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка.

Поделись:
Теги: доллар в украине, евро в украине, курс, гривна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь