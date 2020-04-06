Курс валют на 06.04.2020: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины заявляет об укреплении гривны по отношению к иностранной валюте.

По состоянию на понедельник, 6 апреля, официальный курс американского доллара составляет 27,37 грн. Украинская гривна показывает стабильный, хотя и медленный рост стоимости по отношению к иностранным валютам.

Укрепление гривны происходит на фоне реализации правительственных антикризисных мер, а также возможной поддержке МВФ и Всемирного банка, которые обещали выделить денежный транш для стабилизации ситуации в стране.

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Курс валют на межбанке и черном рынке 6 апреля

Украинские банки снизили розничную стоимость доллара. Так на понедельник, 6 апреля, в банках страны можно приобрести доллар по цене 27,37 грн - 27,39 грн. Евро на межбанке торгуется в пределах 29,56-29,58 грн.

Средний курс доллара на черном рынке составляет 27,36 - 27,38 грн за доллар США, а евро торгуется в пределах 29,39 - 30,42 грн.

Раннее сообщалось, что Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка.