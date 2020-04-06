Вынужденный карантин убивает экономику Украины

Специалисты прогнозируют падение ВВП на 6% из-за карантинных мер.

Экономика страны продолжает страдать из-за пандемии коронавируса. Если в прошлом году рост ВВП составил 3,2 %, в этом году ожидается падение ВВП на 5,9%. Инфляция, по прогнозам правительства, будет составлять 11,6%. Об этом сообщили в Институте экономических исследований и политических консультаций.

Такие расчеты представлены в обновленном макропрогнозе, который был презентован сотрудниками ведомства. Согласно документу, дефицит текущего счета достигнет 4% или $5.6 млрд. Однако аналитики утверждают, что прогноз может оказаться некорректным, так как он «готовился в очень меняющихся условиях на основе предположений». В тексте прогноза говорится, что большинство ограничений экономической активности могут быть отменены уже концу второго квартала.

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На рост экономики можно рассчитывать не ранее второй половины года, но экономическая активность будет значительно ниже, чем до кризиса. Не все рабочие места будут восстановлены, а реальное потребление домохозяйств упадет на 6,6%.

Изменится также и курс национальный валюты: в среднем по году он составит 29,7 грн за доллар, а к концу 2020 года - 29 грн за доллар.

Раннее сообщалось, что Государственный центр занятости населения назвал самые востребованные специальности на период карантина.