Украинские банки повышают ставки по депозитам, несмотря на карантин

Несколько украинских банков уже заявили о повышении ставок на депозиты в гривне и долларе.

Банки страны третью неделю повышают процентные ставки по депозитам. Об этом свидетельствуют исследования ресурса Liga.net.

Некоторые банки уже повысили ставки, но не значительно. Теперь средняя ставка по депозиту в гривне на период до месяца составляет 9,04% годовых (+ 0.14 п.п.).

Ставки от месяца до 3-х повысились до 9,33 % годовых ( на 0.06 п.п.). Ставки по вкладам от полугода до года выросли на 11,38% годовых ( +0.05 п.п.), а депозиты свыше года остановились на отметке 10,9% годовых. Бессрочные сбережения, наоборот, подешевели на 0.26 п.п. до 6.58% годовых.

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Что касается ставок по депозитам в долларах, то и они резко возросли. Ставка по депозиту, открытому на срок менее месяца, составляет 2,05% годовых. Если депозит открыт на срок более одного месяца, то ставка составляет 0.99% ( +0.09 п.п.), свыше года – всего +0,01 п.п. Бессрочные сбережения потеряли 0.15 п.п. и составили 0.4% годовых.

Та же картина прослеживается и по депозитам в евро. Бессрочные вклады потеряли 0.07 п.п. и составили 0.30% годовых, а вклады свыше года – потеряли 0.01 п.п. и составляют 1,22%. Выгоднее всего открыть депозит сроком до месяца: средняя ставка здесь повысилась с 1,77% до 2,16%.

Раннее сообщалось, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.