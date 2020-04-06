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Украинские банки повышают ставки по депозитам, несмотря на карантин

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Несколько украинских банков уже заявили о повышении ставок на депозиты в гривне и долларе.
В Украине растут ставки по депозитам
В Украине растут ставки по депозитам
depositphotos.com

Банки страны третью неделю повышают процентные ставки по депозитам. Об этом свидетельствуют исследования ресурса Liga.net.

Некоторые банки уже повысили ставки, но не значительно. Теперь средняя ставка по депозиту в гривне на период до месяца составляет 9,04% годовых (+ 0.14 п.п.).

Ставки от месяца  до 3-х повысились до 9,33 % годовых ( на 0.06 п.п.). Ставки по вкладам от полугода до года выросли на 11,38% годовых ( +0.05 п.п.), а депозиты свыше года остановились на отметке 10,9% годовых. Бессрочные сбережения, наоборот, подешевели на 0.26 п.п. до 6.58% годовых.

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Что касается ставок по депозитам в долларах, то и они резко возросли. Ставка по депозиту, открытому на срок менее месяца, составляет 2,05% годовых. Если депозит открыт на срок более одного месяца, то ставка составляет 0.99% ( +0.09 п.п.), свыше года – всего +0,01 п.п. Бессрочные сбережения потеряли 0.15 п.п. и составили 0.4% годовых.

Та же картина прослеживается и по депозитам в евро. Бессрочные вклады потеряли 0.07 п.п. и составили 0.30% годовых, а вклады свыше года – потеряли 0.01 п.п.  и составляют 1,22%. Выгоднее всего открыть депозит сроком до месяца: средняя ставка здесь  повысилась с 1,77% до 2,16%.

Раннее сообщалось, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.

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Теги: банки, депозиты, гривна, доллар, евро
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