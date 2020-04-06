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Украинским пенсионерам доплатят по тысяче гривен - Кабмин

Комментариев: 5
Надбавки к пенсиям установлены с 1 апреля, но только для тех, чьи выплаты меньше 5 тыс грн.
В мае украинские пенсионеры получат надбавки
В мае украинские пенсионеры получат надбавки
depositphotos.com

С 1 апреля украинские пенсионеры получат повышенные пенсии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Вначале предполагалось осуществить три повышения пенсионных выплат за счет индексации пенсий, единоразовой помощи и доплаты по возрасту. Пока же  Кабмин начнет выплачивать дополнительно по 1 тыс гривен пенсионерам, чья пенсия составляет менее 5 тыс грн. Таких людей в Украине более 10 млн. Также доплату получат люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий, а это 400 тыс украинцев.  Такое поручение Кабинету Министров дал президент Украины Владимир Зеленский.

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С 1 мая пенсии украинцев будут пересчитаны с учетом повышающего коэффициента 1,11%. Это значит, что пенсии граждан будут увеличены на 11%, а минимальная прибавка составит 100 грн. При этом минимальный размер выплат для тех граждан, которые выполнили требования по рабочему стажу, будет на уровне 2100 грн. 

Тем пенсионерам, чей возраст составил 80 и более лет, обещают ежемесячную надбавку в 500 грн. Таких в Украине полтора миллиона человек.

Работающим пенсионерам индексацию проводить не будут, поскольку им проводят перерасчет пенсий отдельно.

Раннее сообщалось, что Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения.

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Теги: пенсии, перерасчет пенсий
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 13:11
Оценка:  0
гость
Иван,12.05: если у вас пенсия около 4 тыс.,то вы должны были получить субсидию на апрель,если ее получаете,чуть больше.,чтобы в сумме получилось более 5 тыс. Это менеджмент.
Антибес    06.04.2020, 12:31
Оценка:  +1
Антибес
А на учёт в Службе Занятости(СЗ) не ставят если вообще нет официального рабочего стажа,а возраст превышает 35 лет.Хотя об этом люди узнают лишь при общении с представителями СЗ.Наверняка и здесь далеко не всем пенсионерам начислят эти жалкие подачки.
гость  (аноним)  06.04.2020, 12:16
Оценка:  0
гость
уже получили . я пошутил я не чего вам не должен и не обещал
Мыкола    06.04.2020, 12:13
Оценка:  -19
Мыкола
Эту сказку мы уже слушали в марте месяце..... Ни тысячи , ни индексации пенсий , что является прямым нарушением закона ! Но видно нашей власти все по-хер !
Иван    06.04.2020, 12:05
Оценка:  0
Иван
Что то не видно!!!
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