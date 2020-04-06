Украинским пенсионерам доплатят по тысяче гривен - Кабмин

Надбавки к пенсиям установлены с 1 апреля, но только для тех, чьи выплаты меньше 5 тыс грн.

С 1 апреля украинские пенсионеры получат повышенные пенсии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Вначале предполагалось осуществить три повышения пенсионных выплат за счет индексации пенсий, единоразовой помощи и доплаты по возрасту. Пока же Кабмин начнет выплачивать дополнительно по 1 тыс гривен пенсионерам, чья пенсия составляет менее 5 тыс грн. Таких людей в Украине более 10 млн. Также доплату получат люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий, а это 400 тыс украинцев. Такое поручение Кабинету Министров дал президент Украины Владимир Зеленский.

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С 1 мая пенсии украинцев будут пересчитаны с учетом повышающего коэффициента 1,11%. Это значит, что пенсии граждан будут увеличены на 11%, а минимальная прибавка составит 100 грн. При этом минимальный размер выплат для тех граждан, которые выполнили требования по рабочему стажу, будет на уровне 2100 грн.

Тем пенсионерам, чей возраст составил 80 и более лет, обещают ежемесячную надбавку в 500 грн. Таких в Украине полтора миллиона человек.

Работающим пенсионерам индексацию проводить не будут, поскольку им проводят перерасчет пенсий отдельно.

Раннее сообщалось, что Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения.