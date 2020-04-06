В марте украинцы сняли с банковских счетов почти 3 млрд гривен - НБУ

Украинцы в панике снимали накопления с банковских счетов и депозитов.

Во время карантина украинцы массово выводили деньги из банков depositphotos.com

В прошлом месяце из-за паники вокруг коронавируса украинцы начали массово снимать деньги с банковских карт. С гривневых счетов было выведено 2,752 млрд гривен или 0,8% общего объема средств.Такие итоги марта подвела экспертная платформа Национального банка Украины.

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С введением карантинных мер люди начали массово снимать гривну. И если в начале месяца было незначительное снятие, то в середине марта наблюдался небольшой ажиотаж. И лишь после 25 марта частота снятия наличных в национальной валюте снизилась, а за последнюю неделю месяца вклады в гривне даже возросли на 4 млрд гривен. Валютные вклады в конце марта практически не менялись.

Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте - 3,11%, - прокомментировали в НБУ.

Как сообщается в документе, всего с начала марта было снято более 2% гривневых вкладов и 0,2% вкладов в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что, несмотря на кризис, украинские банки повышают ставки по депозитам.