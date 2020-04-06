Правительство поддержит украинцев в бесплатных отпусках

Правительство планирует выплачивать денежную помощь тем, кого вынужденно отправили в отпуск за собственный счет.

Со дня введения вынужденного карантина только в Киеве полмиллиона жителей ушли в безоплатный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего в Украине без дохода остался каждый пятый житель страны.Такие данные приводит компания Factum Group Ukraine. В исследовании также говорится, что почти пятая часть населения призналась, что их заработная плата стала меньше. Еще 5% опрошенных потеряли более трети зарплаты.

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Чтобы поддержать украинцев в тяжелое время, правительство должно разработать и реализовать антикризисные меры. Без помощи сверху столичная власть не сможет финансово поддержать киевлян - не хватит бюджета. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко.

Сегодня только в Киеве в вынужденных отпусках находятся 500 тыс человек. Это такая категория населения, которая живет от зарплаты до зарплаты. Они еще могут продержаться неделю, две, три. А потом у них просто не будет денег, - отметил Кличко на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром Украины.

Правительство планирует решить этот вопрос денежными доплатами тем, кто вынужденно не работает.

Раннее сообщалось, что государство поможет выплатить зарплаты работникам малого бизнеса.