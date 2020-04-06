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Правительство поддержит украинцев в бесплатных отпусках

Комментариев: 2
Правительство планирует выплачивать денежную помощь тем, кого вынужденно отправили в отпуск за собственный счет.
Украинцам в вынужденных отпусках помогут финансово
Украинцам в вынужденных отпусках помогут финансово
depositphotos.com

Со дня введения вынужденного карантина только в Киеве полмиллиона жителей ушли в безоплатный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего в Украине без дохода остался каждый пятый житель страны.Такие данные приводит  компания Factum Group Ukraine. В исследовании также говорится, что почти пятая часть населения призналась, что их заработная плата стала меньше. Еще 5% опрошенных потеряли более трети зарплаты.

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Чтобы поддержать украинцев в тяжелое время, правительство должно разработать и реализовать антикризисные меры. Без помощи сверху столичная власть не сможет  финансово поддержать киевлян  -  не хватит бюджета. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко.

Сегодня только в Киеве в вынужденных отпусках находятся 500 тыс человек. Это такая  категория населения, которая живет от зарплаты до зарплаты. Они еще  могут продержаться неделю, две, три. А потом у них просто не будет денег, - отметил Кличко на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром Украины.

Правительство  планирует  решить этот вопрос денежными доплатами тем, кто вынужденно не работает.

Раннее сообщалось, что государство поможет выплатить зарплаты работникам малого бизнеса.

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Теги: заработная плата, помощь, Кличко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 13:51
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гость
а те, кто был не оформлен? сами себе виноваты? нелегалы в собственной стране.....б..лядское государство....
гость  (аноним)  06.04.2020, 13:41
Оценка:  +1
гость
коли рак по під горкою хоча би, свисне)
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