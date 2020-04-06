Каким будет курс доллара на текущей неделе - эксперт

Украинская гривна значительно укрепилась за прошлую неделю.

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб прогнозирует снижение курса валют на следующей неделе. По его прогнозам, уже в ближайшую неделю доллар на межбанке может стоить 26,4 грн, а наличный доллар может торговаться около 26,3 грн - 26,7 грн.

Снижение стоимости доллара объясняется сочетанием нескольких благоприятных факторов, наблюдаемым в последнее время: увеличением продаж валюты аграриями, снижением спроса на доллар предприятиями-экспортерами из-за снижения спроса на потребительский импорт и бытовую технику.

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За прошедшую неделю иностранная валюта снизила свою стоимость на 2,9%-3,7%. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Украины, снизился почти на 3 % и составил 27,37 гривни.

Также снизились курсы покупки и продажи наличного доллара в банках страны с 27,99 грн - 28,57 грн до 27.07 грн - 27.53 грн. За счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой спред между средней продажей и покупкой сократился с 2,1% до 1,7%.

Планируется, что на следующей неделе продолжится снижение курса доллара по отношению к гривне.

Раннее сообщалось, что Украина ожидает помощи от МВФ и Всемирного банка.