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Каким будет курс доллара на текущей неделе - эксперт

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Украинская гривна значительно укрепилась за прошлую неделю.
Украинская гривна значительно укрепилась
Украинская гривна значительно укрепилась
depositphotos.com

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб прогнозирует снижение курса валют на следующей неделе. По его прогнозам, уже в ближайшую неделю доллар на межбанке может стоить  26,4 грн, а наличный доллар может торговаться около 26,3 грн - 26,7 грн.

Снижение стоимости доллара объясняется сочетанием нескольких благоприятных факторов, наблюдаемым в последнее время: увеличением продаж валюты аграриями, снижением спроса на доллар предприятиями-экспортерами из-за снижения спроса на потребительский импорт и бытовую технику.

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За прошедшую неделю иностранная валюта снизила свою стоимость на 2,9%-3,7%. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Украины, снизился почти на 3 % и составил 27,37 гривни.

Также снизились курсы покупки и продажи наличного доллара в банках страны с 27,99 грн - 28,57 грн  до 27.07 грн - 27.53 грн. За счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой спред между средней продажей и покупкой сократился с 2,1% до 1,7%.

Планируется, что на следующей неделе продолжится снижение курса доллара по отношению к гривне.

Раннее сообщалось, что Украина ожидает помощи от МВФ и Всемирного банка.

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Теги: гривна, доллар, евро
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