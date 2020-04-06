Волынь перечислила рекордную сумму налогов в бюджет

Плательщики налогов Волынской области пополнили бюджет на 300 млн грн больше, чем в прошлом году.

С начала года Волынь собрала налогов на 303 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил и.о. начальника Главного управления государственной налоговой службы в Волынской области Олег Гирикович.

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Несмотря на карантинные меры, Волынская область за первый квартал года уплатила в бюджеты разных уровней более 2,2 млрд гривен. Это на 15,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой рост результатом конструктивного диалога с плательщиками, работающими прозрачно, благодаря которым страна имеет средства для финансирования мер социальной направленности, а также результатом эффективной борьбы со схемами минимизации, - заявил Олег Гирикович.

Особого внимания, по словам чиновника, заслуживают те плательщики, которые выполняют свои обязательства перед бюджетом, несмотря на военное противостояние и эпидемию коронавируса. Детенизация таких предприятий и помогла собрать дополнительные средства.

Раннее сообщалось, что стали известны детали налоговых каникул.