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Волынь перечислила рекордную сумму налогов в бюджет

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Плательщики налогов Волынской области пополнили бюджет на 300 млн грн больше, чем в прошлом году.
Плательщики налогов с Волынской области перечислили рекордную сумму в бюджет
Плательщики налогов с Волынской области перечислили рекордную сумму в бюджет
depositphotos.com

С начала года Волынь собрала  налогов на 303 млн гривен больше, чем  за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил и.о. начальника Главного управления государственной налоговой службы в Волынской области Олег Гирикович.

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Несмотря на карантинные меры, Волынская область за первый квартал года уплатила в бюджеты разных уровней более 2,2 млрд гривен. Это на 15,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой рост результатом конструктивного диалога с плательщиками, работающими прозрачно, благодаря которым страна имеет средства для финансирования мер социальной направленности, а также результатом эффективной борьбы  со схемами минимизации, - заявил Олег Гирикович.

Особого внимания, по словам чиновника, заслуживают те плательщики, которые выполняют свои обязательства перед бюджетом, несмотря на военное противостояние и эпидемию коронавируса. Детенизация таких предприятий и помогла собрать дополнительные средства.

Раннее сообщалось, что стали известны детали налоговых каникул.

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Теги: налоги, Бюджет, Волынь
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