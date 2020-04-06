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Пострадавшим на производстве пересчитают выплаты - Кабмин

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Украинцы, потерявшие трудоспособность на производстве, получат повышенные выплаты.
Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве
Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве
depositphotos.com

Кабинет министров Украины увеличил размеры ежемесячных выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и для лиц, получивших профессиональное заболевание, которое повлекло потерю трудоспособности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте КМУ.

Повышения выплат также коснутся лиц, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

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Постановлением Кабинета министров Украины от 01.04.2020 года  № 249 установлен новый коэффициент, на который пересчитают страховые выплаты. Уже с марта 2020 года они увеличатся в среднем на 11%.

Перерасчет ежемесячных страховых выплат, согласно Закону Украины № 1105, проводится в случае увеличения в предыдущем календарном году средней заработной платы и производится с 1 марта текущего года, в соответствии с установленным коэффициентом. Размер повышающего коэффициента устанавливается и утверждается Кабинетом Министров.

Раннее сообщалось, что правительство поддержит украинцев, которые оказались в вынужденных бесплатных отпусках.

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Теги: выплаты, коэффициент
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