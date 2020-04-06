Пострадавшим на производстве пересчитают выплаты - Кабмин

Украинцы, потерявшие трудоспособность на производстве, получат повышенные выплаты.

Кабинет министров Украины увеличил размеры ежемесячных выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и для лиц, получивших профессиональное заболевание, которое повлекло потерю трудоспособности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте КМУ.

Повышения выплат также коснутся лиц, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

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Постановлением Кабинета министров Украины от 01.04.2020 года № 249 установлен новый коэффициент, на который пересчитают страховые выплаты. Уже с марта 2020 года они увеличатся в среднем на 11%.

Перерасчет ежемесячных страховых выплат, согласно Закону Украины № 1105, проводится в случае увеличения в предыдущем календарном году средней заработной платы и производится с 1 марта текущего года, в соответствии с установленным коэффициентом. Размер повышающего коэффициента устанавливается и утверждается Кабинетом Министров.

Раннее сообщалось, что правительство поддержит украинцев, которые оказались в вынужденных бесплатных отпусках.