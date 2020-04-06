В "антиколомойский" законопроект подано рекордное количество поправок

Депутаты хотят внести более 8000 правок в законопроект о регулировании банковской деятельности.

В понедельник, 6 апреля, завершился срок внесение поправок в законопроект №2571-д, относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности, известного в обществе, как "антиколомойский законопроект". Для рассмотрения документа во втором чтении нардепами было внесено более 8,5 тысяч поправок.

Это абсолютный рекорд. По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, так что ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит - отметил народный депутат из партии "Голос", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Еще 30 марта Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает, что собственники и экс-владельцы банков, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежном эквиваленте. Признание решения о выводе банка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Читай также: Украинские банки повышают ставки по депозитам, несмотря на карантин

Против законопроекта проголосовали представители партии "Батькивщина", которые назвали проект “неконституционным“, поскольку в нем идет речь о банковской деятельности в общем, а не конкретно о «Приват Банке». По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимощенко, в законопроекте есть нормы, которые позволяют не выполнять решения судов.

Раннее сообщалось, что в марте украинцы вывели из банков почти 3 млрд грн.