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Стало известно, кто купил "Проминвестбанк"

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Практически все акции «Проминвестбанка» куплены финансовой компанией «Фортифай». Однако завершить сделку компания не может.
"Проминвестбанк" остался без хозяина
"Проминвестбанк" остался без хозяина
depositphotos.com

Киевский апелляционный суд отказал финансовой компании “Фортифай“ в отмене ареста, наложенного на акции “Проминвестбанка“, который принадлежал российскому государственному “Внешэкономбанку“. Именно поэтому организация (конечный бенефициар – Сергей Фаткуллин, зарегистрированный в Одесской области) не может купить банк. Об этом свидетельствует решение Киевского апелляционного суда.

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5 марта 2020 года был принудительно продан контрольный пакет акций “Проминвестбанка“ за 268,7 млн грн. Продажа состоялась вопреки запрету, наложенному Стокгольмским арбитражем. “Внешэкономбанк“ заявил, что потребует от Украины компенсацию за принудительную продажу банка.

Акции “Проминвестбанка“ пытались продать по требованию Игоря Коломойского и ряда других  компаний, которые ему принадлежат. Таким образом днепропетровский бизнесмен пытался погасить задолженность России по решению Гаагского суда, который присудил олигарху компенсацию за потерю активов, связанных с аннексией Крыма.

В конце 2019 года «Проминвестбанк» закрыл практически все 55 банковских отделений на территории Украины, оставив работать одно в Киеве. Также банк прекратил обслуживание физических лиц.

Раннее сообщалось, что Россия заявила о “незаконной“ продаже “Проминвестбанка“.

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Теги: Проминвестбанк, Коломойский, Россия
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