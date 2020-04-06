Нацбанк смягчил требования к банкам на период карантина

Кандидаты на руководящие должности банков не будут проходить тестирование, а собеседования будут проводиться по видеосвязи.

Национальный банк Украины решил отказаться от бюрократических процедур на время эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения закреплены в постановлении правления НБУ №46 от 3 апреля и уже вступили в силу, сообщает пресс-служба регулятора.

Одним из пуктов принятых мер является отмена тестирования для кандидатов на руководящие должности в банках Украины, а собеседования с претендентами будут проводиться по видеосвязи.

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Кроме того, на период карантинных мер небанковские финансовые учреждения смогут подавать финансовую документацию не на бумажных носителях, а в электронном виде, но только при условии наличия подтвержденной электронной подписи.

Кроме того, в постановление внесены следующие пункты:

- срок введения необходимых требований, обозначенных в положении №97 “Об организации процесса управления проблемными активами в банках“ продлен еще на шесть месяцев;

- до 30 апреля банки Украины должны предоставить план работы с неработающими активами;

- на четыре месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам;

- в текущем году банки могут применять только один стресс-сценарий вместо трех;

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Таким образом НБУ планирует облегчить работу финучреждений в период финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

Раннее сообщалось, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.