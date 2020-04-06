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Нацбанк смягчил требования к банкам на период карантина

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Кандидаты на руководящие должности банков не будут проходить тестирование, а собеседования будут проводиться по видеосвязи.
НБУ решил отказаться от бюрократических процедур
НБУ решил отказаться от бюрократических процедур
depositphotos.com

Национальный банк Украины решил отказаться от бюрократических процедур на время эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения закреплены в постановлении правления НБУ №46 от 3 апреля и уже вступили в силу, сообщает пресс-служба регулятора.

Одним из пуктов принятых мер является отмена тестирования для кандидатов на руководящие должности в банках Украины, а собеседования с претендентами будут проводиться по видеосвязи.

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Кроме того, на период карантинных мер небанковские финансовые учреждения смогут подавать финансовую документацию не на бумажных носителях, а в электронном виде, но только при условии наличия подтвержденной электронной подписи.

Кроме того, в постановление внесены следующие пункты:

- срок введения необходимых требований, обозначенных в положении №97 “Об организации процесса управления проблемными активами в банках“ продлен еще на шесть месяцев;

-  до 30 апреля банки Украины должны предоставить план работы с неработающими активами;

- на четыре месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам;

- в текущем году банки могут применять только один стресс-сценарий вместо трех;

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Таким образом НБУ планирует облегчить работу финучреждений в период финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

Раннее сообщалось, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.

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Теги: Нацбанк, банки
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Комментариев (1)
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Мухоморище    06.04.2020, 17:51
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Мухоморище
А банки к людям смягчили требования?
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