В Украине планируют детенизовать 16 млн гектаров земель

Новый законопроект позволит вывести миллионы гектаров сельскохозяйственных земель из тени.

Законопроект о рынке земли вступит в силу с 1 июля 2021 года, а до этого Раде нужно принять еще порядка 10 земельных законов. Часть из них уже проработана в аграрном комитете, а сейчас проходит процедуру согласования и передачи в сессионный зал для голосования. Об этом заявил в интервью изданию AgroPolit глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Отдельным блоком идут законопроекты о выводе из теневой обработки сельскохозяйственных угодий. С принятием земельного закона из тени собираются вывести от 12 до 16 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.

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Николай Сольский заявил, что детенизации сельскохозяйственных земель посвящены три законопроекта № 3131, № 3131-1 и №3131-2. Под теневой обработкой подразумевается изготовление сельскохозяйственной продукции на земельных участках, которые фактически арендуются, но на них не оформляется договор аренды. В таком случае арендная плата не выплачивается, с нее не берут налогов. И как следствие, вся выращенная продукция не декларируется и не облагается налогом, продается тоже за наличные. Поэтому и заработная плата в этой сфере остается в тени. Убыток в бюджеты всех уровней с одного гектара теневой обработки земли составляет 2200 гривен.

Раннее сообщалось, что Украина больше не готова идти на компромиссы с МВФ.