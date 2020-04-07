Курс гривны на 07.04.2020: НБУ заявил об укреплении нацвалюты

Национальная валюта Украины продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.

Гривна показывает стремительный рост по отношению к иностранным валютам depositphotos.com

Украинская гривна на протяжении нескольких дней показывает стабильный рост по отношению к иностранным валютам. В целом такая ситуация вызвана спадом мировой экономики и удешевлением доллара. На утро вторника, 7 апреля, стоимость американского доллара составляет 27,23 грн. Всего за сутки национальная валюта Украины укрепилась по отношению к доллару на 10 коп. Официальный курс евро зафиксирован на отметке 29,38 грн.

Курс валют на межбанке и черном рынке 7 апреля

Американский доллар на межбанке торгуется на отметке в 27,15 грн. При этом стоимость евро составила 29,31 грн.

Средний курс доллара на черном рынке составляет 26,9 грн - 27,93 грн за доллар США, а евро торгуется в пределах 28,9 грн - 28,95 грн.

Раннее сообщалось, что эксперт рассказал, каким будет курс доллара на этой неделе.

