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Киевляне перестали оплачивать коммунальные услуги

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Жители столицы экономят деньги на оплате услуг ЖКХ в период карантина.
Киевляне не платят за услуги ЖКХ
Киевляне не платят за услуги ЖКХ
depositphotos.com

На фоне распространения коронавирусной инфекции, киевляне резко снизили количество платежей за услуги ЖКХ. Об этом сообщила советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в комментарии изданию Liga.net.

Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте составил менее 80%. Это на 20% меньше, чем в феврале 2020 года, - пояснила чиновница.

Такой объем недополученных платежей является рекордным за последние пять лет. В КГГА уверяют, что ситуация пока не критическая. Но уже в апреле поступления от плательщиков снизятся еще больше.

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Больше всего неплательщиков у КП “Киевкоммунсервис“, “Киевводоканал“ и ЖЭКи.

Раннее сообщалось, что долги за электроэнергию могут привести к дефолту компаний-поставщиков.

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Теги: ЖКХ, задолженность
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SINOBI-LIFE    07.04.2020, 10:09
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
При удорожании продуктов оплата жкх уходит на задний план,ничего удивительного,а с новыми штрафами вообще станет не актульным,зато ломбарды открыли!!!
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