Киевляне перестали оплачивать коммунальные услуги

Жители столицы экономят деньги на оплате услуг ЖКХ в период карантина.

На фоне распространения коронавирусной инфекции, киевляне резко снизили количество платежей за услуги ЖКХ. Об этом сообщила советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в комментарии изданию Liga.net.

Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте составил менее 80%. Это на 20% меньше, чем в феврале 2020 года, - пояснила чиновница.

Такой объем недополученных платежей является рекордным за последние пять лет. В КГГА уверяют, что ситуация пока не критическая. Но уже в апреле поступления от плательщиков снизятся еще больше.

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Больше всего неплательщиков у КП “Киевкоммунсервис“, “Киевводоканал“ и ЖЭКи.

Раннее сообщалось, что долги за электроэнергию могут привести к дефолту компаний-поставщиков.